Haberler

Kırtasiyeciyi darbeden 6 şüpheliden 4'ü yakalandı

Kırtasiyeciyi darbeden 6 şüpheliden 4'ü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kırtasiyeciyi darbeden 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü adliyeye sevk edilirken, adli süreçteki çocuk ailesine teslim edildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde kırtasiyeciyi darbeden 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde kırtasiye dükkanı işleten B.D'yi (43) darbeden 6 şüpheliden Y.Y.A. (18), M.T.O. (23), A.Ç. (18) ile adli süreçteki çocuk, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü adliyeye götürüldü.

Adli süreçteki çocuk ise işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta kırtasiye dükkanı işleten B.D. ile müşterisi A.D. tartışmış, müşterinin ayrılmasından bir süre sonra kadının yakınları oldukları belirlenen 6 kişi iş yerine gelmişti.

Kasanın arkasındaki kırtasiyeciyle tartışan ve tezgahın üzerine çıkarak B.D'yi darbeden zanlılar, daha sonra uzaklaşmıştı.

Soruşturma kapsamında B.D. ile tartışan A.D. isimli kadın gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlıların kırtasiyeciyi darbetme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Kaynak: AA
Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Balkondan düştü' denmişti! Deniz Seki'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama var

Kazanın perde arkası! İşte Deniz Seki'nin sağlık durumu
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Bakan Gürlek açıkladı: Fenerbahçe otobüsü saldırısında 5 gözaltı kararı

Türk futbol tarihinin en karanlık olayı aydınlanıyor

Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Bursa'da ulaşımı kilitleyen olay: 'Düşmanlarım var' dedi, direğe çıktı

Şehrin trafiğini kilitledi, çevrede izleyenler bir de alkışladı
Trump: Hürmüz Boğazı tamamen temizlendi, kontrol bizde

Trump: Hürmüz Boğazı yüzde 100 donanmamızın kontrolü altında
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!