Samsun'da firari hükümlüler yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü emniyet güçleri tarafından yakalandı. M.M.A., 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası ile cezaevine konulurken, M.U.'nun işlemleri devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında hakkında çeşitli suçlardan toplam 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.M.A. (30) ile 3 yıl 7 ay 16 gün hapis cezası olan M.U. (46) yakalandı.

M.M.A. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu, M.U'nun işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
