Samsun'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
Atakum ilçesinde evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren U.C.G, jandarma tarafından gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalarda 570 gram kubar esrar ve 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.C.G'nin ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, evde yaptıkları aramada, 570 gram kubar esrar, 17 kök kenevir bitkisi, 12 zirai ilaç, 5 vantilatör, 24 kenevir tohumu, 2 kenevir yetiştirme sistemi ve malzemeleri ele geçirdi.
Gözaltına alınan U.C.G. jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Erkut Kargın