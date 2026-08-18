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Samsun'da İki Ayrı Uyuşturucu Operasyonu: 616 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'da İki Ayrı Uyuşturucu Operasyonu: 616 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Samsun'un Bafra ve Salıpazarı ilçelerinde polis ve jandarma tarafından düzenlenen ayrı ayrı uyuşturucu operasyonlarında toplam 616 kök kenevir bitkisi, 18 kilo 215 gram kubar esrar ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlar dron ile havadan görüntülenirken, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

SAMSUN'da polis ve jandarmanın düzenlediği 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 616 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyon ise dron ile görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada Bafra ilçesinde operasyon düzenledi. Dron desteği de verilen operasyonda, tütün ve bitkilerin arasına ekilmiş 502 kök kenevir ile 17 kilo kubar esrar ele geçirildi. Şüphelinin evindeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 69 tabanca fişeği, 15 kartuş, 37 kurusıkı tabanca fişeği ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin E.T. (56) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Salıpazarı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinin bahçesinde 1 kilo 215 gram kubar esrar, 114 kök kenevir bitkisi ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesi sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Her iki operasyon dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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