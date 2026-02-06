Samsun'da kayıp Ümmügülsüm için arama çalışması başlatıldı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde yatılı Kur'an kursundan çıktıktan sonra geri dönmeyen Ümmügülsüm Bozkurt (14) için arama çalışması başlatıldı.

Atakum ilçesinde Ümmügülsüm Bozkurt, yatılı olarak kaldığı kız Kur'an kursundan bugün saat 03.00 sıralarında bir arkadaşının saati ve hırkasını alıp, ayrıldı. Sabah namazına kalkan görevliler, Bozkurt'un yatağında olmadığını fark etmesi üzerine durumu aileye bildirdi. Polis merkezine giden Ferdi Bozkurt, kızı için kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, Bozkurt'un bulunması için çalışma başlattı.