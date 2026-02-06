Haberler

Samsun'da kayıp Ümmügülsüm için arama çalışması başlatıldı

Samsun'da kayıp Ümmügülsüm için arama çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde, yatılı Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 14 yaşındaki Ümmügülsüm Bozkurt için arama çalışmaları sürüyor. Aile, kızı için kayıp ihbarında bulundu.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde yatılı Kur'an kursundan çıktıktan sonra geri dönmeyen Ümmügülsüm Bozkurt (14) için arama çalışması başlatıldı.

Atakum ilçesinde Ümmügülsüm Bozkurt, yatılı olarak kaldığı kız Kur'an kursundan bugün saat 03.00 sıralarında bir arkadaşının saati ve hırkasını alıp, ayrıldı. Sabah namazına kalkan görevliler, Bozkurt'un yatağında olmadığını fark etmesi üzerine durumu aileye bildirdi. Polis merkezine giden Ferdi Bozkurt, kızı için kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, Bozkurt'un bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
