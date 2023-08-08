Samsun'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Samsun'un Kavak ilçesinde iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi, arama çalışmaları sonucunda bulundu. Yaşar Özbek'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.

Samsun'un Kavak ilçesinde iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

Karapınar Mahallesi'nde iki gün önce hayvan otlatmak için evden ayrılan Yaşar Özbek'in (63) ailesinin yardım talebi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Sabah saatlerinde başlayan aramalar sonucunda Süleyman Deresi mevkisinde Özbek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.