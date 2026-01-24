Haberler

Samsun'da haber alınamayan kadını arama çalışmaları 7 gündür sürüyor

Samsun'da haber alınamayan kadını arama çalışmaları 7 gündür sürüyor
Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Nimet Serdar'ın (60) bulunması için arama çalışmaları sürerken, güvenlik güçleri ve yerel halkın desteği devam ediyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 gündür haber alınamayan kadının bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Susuz Mahallesi'ndeki evinden 17 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Nimet Serdar'ın (60) ailesi, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan arama çalışmalarına, 20 jandarma, 22 asayiş komando, 6 AFAD personeli ile İl Jandarma Komutanlığının arama köpeği ve vatandaşlar destek veriyor.

Arama çalışmalarında henüz Serdar'a ait bulguya ulaşılamadı.

Susuz Mahallesi Muhtarı Kadir Çalışır, Nimet Serdar'ın epilepsi hastası olduğunu belirterek, gören veya bilgisi bulunanların güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
500

