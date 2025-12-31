Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde kasten öldürme suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan toplam 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel