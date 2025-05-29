Samsun'da Kardeşini Vuran Ağabey Tutuklandı

Samsun'da Kardeşini Vuran Ağabey Tutuklandı
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Samsun'da berberde kardeşi Barış K'yi silahla vurarak öldüren Ahmet K, tutuklandı. Olay sonrası yakalanan Ahmet K, kardeşinin kendisine hakaret içeren mesajlar attığını öne sürdü. Gözaltına alınan diğer iki kişi ise serbest bırakıldı.

Samsun'da kardeşini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kentteki berber salonunda tıraş olan Barış K'yi (43) tabancayla ateş ederek öldüren ağabey Ahmet K'nin (46) yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri çalışma yürüttü.

Ekipler, 54 ayrı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 213 saatlik görüntü kaydını inceleyerek şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ne operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli Ahmet K'yi suç aletiyle yakaladı.

Operasyonda M.S. (46) ve A.S. (58) de "yardım ve yataklık yapmak" suçundan gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ahmet K. ile M.S. ve A.S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ahmet K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.S. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheli Ahmet K'nin cumhuriyet savcılığındaki ifadesinde, kardeşi Barış K'nin kendisine ailesine küfür ve hakaret içeren mesajlar attığını öne sürdü.

Karakolda susma hakkımı kullandığını ancak savcılıkta olayı olduğu gibi anlatmak istediğini belirten Ahmet K, "Barış K. benim kardeşim olur. Kendisi ile daha öncesinde herhangi bir husumetim yoktur. Olay günü arkadaşım Orhan Ç. ile hastaneye gidecektik. Babam kanserdi, hastanede yatıyordu. Hastaneye gitmeden önce bana ait olan otoparka gidip toplanan parayı almak istedim. İş yerime gittim arabamı park ettiğimde kardeşim Barış K'ye ait arabayı gördüm. Oradaki Barış'ın adamları bana Barış'ın berberde olduğunu söylediler. Barış cezaevinden çıktıktan sonra sürekli olarak tüm aile üyelerine hakaret içerikli ve aile arasında huzursuzluk yaratacak mesajlar atıyordu." dedi.

Barış K'nin "Seni vuracağım, öldüreceğim, namussuz" gibi mesajları attığını öne süren Ahmet K, şunları kaydetti:

"Bunların bir kısmı telefonumda bulunmaktadır. Ben de kendisinin rahatsız olduğunu düşünerek uzun süre bunlara karşılık vermedim. Ancak olay günü berberde olduğunu öğrenince yanına gitmek istedim. Arkadaşım Orhan kapıda sigara içiyordu. Bende içeri girdim. Kardeşim Barış oturmuş arkası bana dönüktü. Kendisinin yanına doğru gittim. 'Ne oldu beni mi vuracaksın' dedim. 'Evet seni vuracağım.' dedi. 'Hadi kalk konuşalım' dedim. Daha sonrasında berber örtüsünün altından silahı çıkardığını gördüm, silahın horozunu geri çekti. Tam bana doğru döneceğini anlayınca o anlık panikle ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum."

Öldürme kastının olmadığını belirten Ahmet K, kardeşinin kendisini vuracağını düşünerek panikle ateş ettiğini iddia etti.

Kentte, 27 Mayıs'ta Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'ndeki berberde tıraş olan Barış K'ye tabancayla ateş eden ağabey Ahmet K. olay yerinden kaçmış, hastaneye kaldırılan Barış K. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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