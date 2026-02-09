Kavgayı ayıran ablasını bıçakla yaralayıp, pencereden atladı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Mehmet Ö. (24) yeğeniyle çıkan tartışmada kendilerini ayırmak isteyen ablası Duygu B.'yi (38) bıçakla yaralayıp, pencereden atladı. Tedaviye alınan abla ve kardeşinin durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi 183'üncü Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre; Duygu B., kardeşi Mehmet Ö. ve yeğeni İbrahim Ş. (20) evde alkol içtikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Ö., İbrahim Ş.'nin burnuna yumruk attı. Mehmet Ö. daha sonra araya girmeye çalışan ablası Duygu B.'yi de omzundan bıçakla yaralayıp, pencereden aşağı atladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Duygu B. özel bir hastaneye, Mehmet Ö. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. 6 suç kaydı olan Mehmet Ö. ve 4 suç kaydı olan ablası Duygu B.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.