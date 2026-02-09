Haberler

Kavgayı ayıran ablasını bıçakla yaralayıp, pencereden atladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde alkolün etkisiyle çıkan bir tartışmada Mehmet Ö., ablası Duygu B.'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası yaralı abla ve kardeş hastaneye kaldırıldı. İkisinin de durumu ciddiyetini koruyor.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Mehmet Ö. (24) yeğeniyle çıkan tartışmada kendilerini ayırmak isteyen ablası Duygu B.'yi (38) bıçakla yaralayıp, pencereden atladı. Tedaviye alınan abla ve kardeşinin durumlarının ciddi olduğu bildirildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi 183'üncü Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre; Duygu B., kardeşi Mehmet Ö. ve yeğeni İbrahim Ş. (20) evde alkol içtikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Ö., İbrahim Ş.'nin burnuna yumruk attı. Mehmet Ö. daha sonra araya girmeye çalışan ablası Duygu B.'yi de omzundan bıçakla yaralayıp, pencereden aşağı atladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Duygu B. özel bir hastaneye, Mehmet Ö. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. 6 suç kaydı olan Mehmet Ö. ve 4 suç kaydı olan ablası Duygu B.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
'Felaketimiz olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo

"Felaketimiz olur" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru