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Samsun'da Kar Yağışı ve Fırtına Mağduru Çoban ve Hayvanları Kurtarıldı

Samsun'da Kar Yağışı ve Fırtına Mağduru Çoban ve Hayvanları Kurtarıldı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban Tahir Koca ve 43 büyükbaş hayvanı, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. 3 saatlik bir çalışmanın ardından kepçe yardımıyla mahsur kalındığı yerden çıkarılan Koca, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Samsun'un Yakakent ilçesinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban ve 43 büyükbaş hayvanı belediye ekiplerince kurtarıldı.

Karaaba Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada mahsur kalan Tahir Koca, telefonla durumu mahalle muhtarına bildirdi. Durumun, Yakakent Belediyesi ekiplerine aktarılması üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından kepçe yardımıyla kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu yaylaya ulaşarak Koca ve 43 büyükbaş hayvanı kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan Koca, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu'ya ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Çoban ve hayvanların kurtarılması cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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