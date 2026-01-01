SAMSUN'DA AKŞAM SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Samsun kent merkezinde akşam saatlerinde yoğunluğu artan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle bazı araçlar yollarda kaldı, özellikle yokuşlu bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Motosiklet araçları ve kuryelerin saat 21.00'den sonra trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kar yağışının kısa sürede etkisini artırmasıyla birlikte bazı araçlar yokuş yukarı çıkmakta güçlük çekerken, trafikte aksamalar meydana geldi. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken, belediye ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Olumsuz hava koşullarına rağmen kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Kentin farklı noktalarında sokağa çıkan çocuklar kartopu oynayarak karın keyfini çıkartı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

MOTOSİKLET VE KURYELERE TRAFİĞE ÇIKMA YASAĞI

Kent merkezindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Samsun Valiliği saat 21.00 itibariyle her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle, bu akşam saat 21.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı tedbir amaçlı olarak ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmıştır. Şehrimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımıza ait ekiplerimiz 24 saat esasıyla görev yapmaya devam etmekte olup, buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Acil durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildiriniz" ifadelerine yer verildi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ - Berkay YILDIZ / Samsun