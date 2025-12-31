Haberler

Samsun'un 4 ilçesindeki bazı okullarda eğitime ara verildi

Güncelleme:
Samsun'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Asarcık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerindeki bazı okullarda ve taşımalı eğitimde eğitime ara verildi.

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçedeki bazı okullarda ve taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde bazı okullarda ve taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bugün için ara verildi.

Bu kapsamda Asarcık'ta kırsaldaki taşımalı okullarda, Havza'da ise taşımalı tüm okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Kavak'ta Mahmutbeyli İlkokulu, Akbelen Ortaokulu ile Çakallı İlkokulu ve Ortaokulu, Ladik'te de tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

