Samsun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Tekköy ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kentte hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü, yüksek kesimler beyaza büründü. Sürücüler kar yağışı ve sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
