Samsun'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Tekköy ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kentte hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü, yüksek kesimler beyaza büründü. Sürücüler kar yağışı ve sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Tekköy ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının ardından özellikle yüksek kesimler beyaza büründü.

Yetkililer, kar yağışı ve sis nedeniyle dikkatli seyretmeleri konusunda sürücüleri uyarıyor.

500

