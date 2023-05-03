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Samsun'da kamyonun üzerine devrildiği tek katlı ev yıkıldı

Samsun'da kamyonun üzerine devrildiği tek katlı ev yıkıldı

Güncel Haberler

Samsun'da üzerine devrildiği tek katlı evi yıkan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Samsun'da üzerine devrildiği tek katlı evi yıkan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde sürücü İsmail K'nın (46) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 55 AJE 716 plakalı kamyon, virajı alamayarak telefon ve elektrik direğine çarptıktan sonra Yaşar Mırık'a ait tek katlı binanın üzerine devrildi.

Olay anında içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen bina çarpmanın etkisiyle yıkıldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail K. ise ilk müdahalenin ardından 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Halil Demir - Güncel

Samsun Güncel Haberler

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