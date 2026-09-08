Samsun'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Fuat S. (48) idaresindeki 34 FT 036 plakalı otomobil, Çetinkaya Mahallesi'nde Şakir S. (60) yönetimindeki 55 JR 211 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Meral S. (60) yaralandı.
Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA