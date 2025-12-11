Yoldan çıkıp yan yatan kamyonetin sürücüsü öldü
Samsun'un Terme ilçesinde kontrolünü kaybeden kamyonet, yoldan çıkarak yan yattı. Sürücü Tarık Çatal hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Terme ilçesi Sakarlı Mahallesi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Tarık Çatal'ın kontrolünü yitirdiği 55 AK 161 plakalı kamyonet, yoldan çıkıp boş arazide yan yattı. Çatal, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarık Çatal, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Terme Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çatal, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
