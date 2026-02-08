Haberler

Samsun'da Kamyonet ile Motosikletin Çarpıştığı Kaza Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Kenan Pars yönetimindeki kamyonet ile Barbaros Taha Lermi'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kenan Pars yönetimindeki 05 DF 307 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı ile Meşale Sokak kavşağında, aynı yönde sol şeritte seyreden Barbaros Taha Lermi (26) idaresindeki 55 AOL 795 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Barbaros Taha Lermi yaralandı. Kurye olduğu öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yaralıya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
