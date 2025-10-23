Samsun'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kabaceviz Mahallesi'nde K.B. (57) idaresindeki 55 APH 994 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan B.B. (57) ile F.B. (24) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel