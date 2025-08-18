Samsun'da Kamyon ile Dolmuş Çarpıştı: 4 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir kamyon ile dolmuşun çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde kamyon ile dolmuşun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
G.T. idaresindeki 55 AJT 525 plakalı kamyon, Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen U.B. idaresindeki 55 D 1549 plakalı dolmuşla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle dolmuştaki yolculardan 4'ü hafif yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel