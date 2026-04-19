Haberler

Bilge Pedallar kalp sağlığı haftasında sağlık için pedal çevirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında yaklaşık 20 kilometrelik bir bisiklet turu etkinliği düzenleyerek sağlıklı yaşamı teşvik etti.

Atakum Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelen topluluk üyeleri, kalp şeklinde süsledikleri balonlarla Çakırlar Korusu'na kadar gidip gelerek etkinliği tamamladı.

Samsun Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Kurucu Başkanı Abdurrahman Güner, turun yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, kalp sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Güner, "Bugün burada sadece bir bisiklet turu yapmak için değil, çok daha anlamlı bir amaç için bir araya geldik. Kalp sağlığına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamın önemini birlikte hatırlamak için." dedi.

Bisiklet sürmenin kalp sağlığını koruyan önemli alışkanlıklardan biri olduğunu vurgulayan Güner, "İşte tam da bu yüzden bugün attığımız her pedal, sadece bir spor hareketi değil; sağlığa, bilinçlenmeye ve geleceğimize atılmış güçlü bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Güner, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Kalbiniz hep sağlıklı, yolunuz hep açık olsun. Pedallarımız sağlık için dönsün." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

