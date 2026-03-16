Samsun Kafkas Çerkes Vakfı iftar programı düzenledi

Samsun Kafkas Çerkes Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına siyaset, bürokrasi ve sivil toplum kuruluşlarından birçok davetli katıldı. Programda konuşan Vakıf Başkanı Nurettin Güner, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen programa siyaset, bürokrasi ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı.

Programa katılan misafirler, salon girişinde geleneksel Çerkes kıyafetleri giyen görevliler tarafından karşılandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, akşam ezanının okunmasıyla birlikte davetliler oruçlarını açtı.

Samsun Kafkas Çerkes Vakfı Başkanı Nurettin Güner, burada yaptığı konuşmada ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini söyledi.

Programa, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak
