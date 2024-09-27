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Samsun'da Kadınlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Samsun'da Kadınlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Ondokuz Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 19 Mayıs Ziraat Odası tarafından organize edilen toplantıda üretici kadınların tarım sektörüyle ilgili sorunları ve talepleri ele alındı. Ayrıca katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

???????Ondokuz Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 19 Mayıs Ziraat Odası tarafından organize edilen toplantıya ilçede üretim ve yatırım yapan kadınlar katıldı.

19 Mayıs Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıda üretici kadınların tarım sektöründe yaşadığı sorunlar, sosyal ve kültürel hayata dair talep ve beklentileri ele alındı.

OMYEGDER yetkilileri, toplantıda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yayımlanan proje çağrılarıyla ilgili genel bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı sonunda toplantıya katılan kadınlara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel

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