Sağlık çalışanlarına mektupla 'serviks kanseri taraması yaptırın' çağrısı

Samsun Sağlık Müdürlüğünce kadın çalışanlara, mektupla "serviks kanseri taraması yaptırın" çağrısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadın çalışanlarına mektup göndererek, "serviks kanseri taraması yaptırmaları" çağrısında bulundu.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Duygu Erol Suvacı, yaptığı açıklamada, kanser taramasının zamanında yapılmasının erken teşhis ve tedavi için büyük önem taşıdığına işaret etti.

Erken teşhis için kanser taramasının ertelenmeden yapılması ve bu anlamda herkeste farkındalık oluşması gerektiğini vurgulayan Suvacı, "Biz de 'Seni bahanelerin değil, tercihlerin korur' sloganıyla Müdürlük bünyesindeki kurumlarda görev yapan çalışanlarımıza ulaşmayı, serviks kanseri taramalarını hatırlatmayı hedefledik. Bu amaçla kanser tarama birimimiz, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle 30-65 yaş arası kadın çalışanlarımızın verilerini tek tek tarayarak tarama durumlarına göre 3 ayrı mektup hazırladı." ifadesini kullandı.

Mektuplarda, zamanında kanser taraması yaptıranlara teşekkür ettiklerini belirten Suvacı, şunları kaydetti:

"Henüz taramasını yaptırmayan ya da daha önce yaptırmış ama tarama tekrarına gelmeyen çalışanlarımıza tarama zamanlarının geldiğini hatırlattık. Mektupları tüm çalışanlarımıza tek tek dağıttık. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Her çalışanımızdan en az bir kişiye daha ulaşmalarını ve tarama hatırlatması yapmasını rica ettik. Kanserde erken teşhis ve tedavinin en iyi kanserle mücadele yöntemi olduğunu hatırlatıyoruz. Özellikle 30-65 yaş arası tüm kadınlarımızı ücretsiz tarama yaptırmak üzere kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerimizle (KETEM) 1. basamak sağlık kuruluşlarımıza davet ediyoruz."