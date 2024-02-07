Samsun'da Kadın Cinayeti Şüphelisi Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kurupelit Toplu Konutları 185. binada Muradiye T'ye (30) silahlı saldırıda bulunan şüphelinin Murat D. (42) olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından suç aleti silahla yakalanan Murat D, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Atakum ilçesinde dün ikamet ettiği apartmanda kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğrayan Muradiye T. (30), ağır yaralı halde kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.