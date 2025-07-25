Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 bin makaron ve 100 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 100 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel