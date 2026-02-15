Haberler

Samsun'da kaçak alkol ve tütün ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, sahte alkollü içki ve gümrük kaçağı tütün ürünleri ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir iş yeri ile ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye hazırlandığı değerlendirilen 64 şişe sahte veya kaçak alkollü içki, 39 paket gümrük kaçağı ısıtmalı sigara çubuğu, 196 gümrük kaçağı gıda takviyesi, 5 paket kaçak sigara ve 2 ısıtmalı sigara cihazı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
