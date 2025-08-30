Samsun'da İstiklal Madalyası İzinde Kurtuluş Yolu Yürüyüşü Düzenlendi

SAMSUN Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 'İstiklal Madalyası İzinde Kurtuluş Yolu Yürüyüşü' programı düzenlendi. Yürüyüşe meşalelerle katılan vatandaşlar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı Samsun'un, 101 yıl sonra İstiklal Madalyası'na kavuşmasının onuruna gerçekleştirilen yürüyüş, Samsun Müzesi önünden başladı. Yürüyüşe Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, milli mücadele ruhunu yeniden yaşatmak için Kurtuluş Yolu' üzerinden Tütün İskelesi'ne doğru yürüdü. Milli Mücadele döneminde cepheye mühimmat taşıyan Samsun Mavnacılar Loncası'nın kahraman evlatları adına şehre takdim edilen İstiklal Madalyası'nın anlamını vurgulamak amacıyla düzenlenen program, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Yürüyüşe protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katılarak ellerinde Türk bayraklarıyla milli birlik ve beraberlik mesajı verdi.