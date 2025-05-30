Samsun'da Isırgan Otundan Dondurma Üretimi

Samsun'da ısırgan otundan yapılan dondurma, ağızları tatlandırıyor.

Atakum ilçesinde dondurma işletmecisi, tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan ısırgan otundan dondurma ve şekerleme üreterek satışa sundu.

Dondurma işletmesinin sahiplerinden Orhan Aydoğan, AA muhabirine, 3 yıldır dondurmacılık yaptığını söyledi.

Doğal, katkısız, sağlıklı diyabetik dondurmalar yaptığını belirten Aydoğan, ısırgan otlu dondurmayı da Samsun Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine "8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali" kapsamında ürettiğini dile getirdi.

Dondurmanın hangi otla daha lezzetli ve sağlıklı olabileceği konusunda yaptıkları araştırmalar sonucunda ısırgan otlu dondurma ve şekerlemenin ortaya çıktığını anlatan Aydoğan, "Birkaç ot denedik ama en güzeli olan ısırgan otunda karar kıldık. Isırgan otu, çorbası ve yemekleri bakımından çok tüketilen bir ürün. Bunu dondurmayla birleştirmeye karar verdik." dedi.

Denemeleri sonucunda ısırgan otlu dondurma üretmeyi başardıklarını ve güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Aydoğan, "Isırgan otunu doğadan topladık. Sonra işlemlerden geçirerek dondurmayla birleştirdik. İnsanlara 'ısırganlı dondurma' denildiğinde şaşırıyorlar çünkü ısırgan otu normalde elimizi yakıyor, insanların anıları kötüdür bununla. Biz, onu çok güzel bir dondurmaya dönüştürdük. İnsanlar tattıklarında çok beğendi." diye konuştu.

"Isırgan otunun yakıcılığıyla dondurmanın serinliğini bir araya getirdik"

Aydoğan, ısırgan otlu dondurmanın analizi konusunda Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle ortak çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Isırgan otunun demir oranı yüksek." diyen Aydoğan, şunları kaydetti:

"Antidiyabetik özellikli, kan şekerini dengeliyor, ödem attırıcı, iltihap söktürücü gibi sayısız özellikleri bulunuyor. Bununla daha güzel şeyler çıkartacağımızı düşündüğümüz için çalışmalarımız devam ediyor. Salebimiz, 19 Mayıs ilçemizin. Türkiye'deki tek organik sertifikalı salebimiz orada yetişiyor. Kızılırmak Deltası'nın manda sütünü kullanıyorum. Otlar da zaten Samsun yöresine ait. Tam bir Samsun ürünü ortaya çıktı diyebiliriz."

Aydoğan, Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali'nde menülerine ısırgan otlu dondurmayı koyduklarını belirterek, "Çok güzel, çok lezzetli olmuş diye tattırdığımız kişilerden dönüş aldık. Antidiyabetik özellikte 5 otla daha dondurma yapmak istiyoruz. Samsun'un yöresel birçok otu var. Isırgan otunun yakıcılığıyla dondurmanın serinliğini bir araya getirdik. Salebin faydaları çokken bir de buna ısırgan otunun faydalarını ekledik." ifadelerini kullandı.

Aydoğan, ürünlerine patent almak için hazırlık yaptıklarını sözlerine ekledi.