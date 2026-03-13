Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Samsun merkezli 3 ilde sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama vaadiyle haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Samsun merkezli 3 ilde, internette sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, babası hasta olduğu için Samsun'da bulunan bir kişinin, araç kiralamak istemesi üzerine internette karşılaştığı ilana başvurması sonucu dolandırıldığını bildirerek şikayetçi olmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin, internet ortamında araç kiralama hizmeti veriyor gibi görünen sahte internet siteleri ve ilanlar üzerinden vatandaşlarla iletişime geçtiklerini, araç kiralama vaadiyle ödeme talep ederek haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler A.Ç. (21), B.G. (19), Y.İ. (19) ve M.Ö'yü (22) İstanbul'da, H.P'yi (28) ise Iğdır'da yakaladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, B.G. ile M.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Y.İ. ile H.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
