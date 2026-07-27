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Samsun'da imam hatip mezunları geleneksel buluşmada bir araya geldi

Samsun'da imam hatip mezunları geleneksel buluşmada bir araya geldi
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Samsun İmam Hatipliler Mezunları ve Mensupları Derneği (SAMİMDER) tarafından düzenlenen Geleneksel Mezunlar Buluşması, İlkadım Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Samsun İmam Hatipliler Mezunları ve Mensupları Derneği (SAMİMDER) tarafından düzenlenen Geleneksel Mezunlar Buluşması, İlkadım Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İmam hatip mezunlarını ve mensuplarını aynı çatı altında buluşturmayı hedefleyen programa, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Mehmet Karaman, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, eğitimciler ve çok sayıda mezun katıldı.

Program süresince birlik, beraberlik ve vefa mesajları ön plana çıkarken, farklı dönemlerden mezunlar bir araya gelerek eski hatıralarını tazeleme ve camianın güçlü dayanışmasını yeniden yaşama imkanı buldu.

SAMİMDER Başkanı Muhammet Enes Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, geleneksel hale gelen mezunlar buluşmasının her geçen yıl daha da büyüdüğünü ifade etti.

Aydın, "İmam hatipler ortak değerler etrafında kenetlenmiş büyük bir ailedir. Bu birlik ve beraberliği yaşatmak, mezunlarımız arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve genç nesillerimize güçlü bir miras bırakmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Program, katılımcılara sunulan ikramların ardından çekilen toplu hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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