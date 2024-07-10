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Samsun'da İmam Hatip 13. Kez Kan Bağışında Bulundu

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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Büyüklü Mahallesi Kurşunlu Camisi imam hatibi Hüseyin Yılmaz, Türk Kızılaya 13. kez kan bağışında bulundu. Yılmaz, kan bağışı nedeniyle bronz madalyayı hak etmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir imam hatip, Türk Kızılaya 13. kez kan bağışında bulundu.

Büyüklü Mahallesi Kurşunlu Camisi imam hatibi Hüseyin Yılmaz, eşi ve çocuklarıyla düzenli olarak kan bağışı gerçekleştiriyor.

Daha önce 12 kez kan bağışında bulunan Yılmaz, Türk Kızılayın mobil kan bağış aracına gelerek 13. bağışını yaptı.

Yılmaz'a, 10. bağışında hak kazandığı bronz madalya da Türk Kızılay Tekkeköy İlçe Başkanı Emine Haliloğlu tarafından verildi.

Haliloğlu, "Kan bağışında Tekkeköylü vatandaşlarımız çok duyarlı. Tekkeköy, en çok madalya alan ilçelerden. Vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Yılmaz da kan bağışı nedeniyle bronz madalyayı hak etmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İleride gümüş ve altın madalyayı da inşallah hak edeceğim. Kan verme görevini elimden geldiğince bundan sonraki yıllarda da yapacağım. İnsanlara faydalı olmak büyük bir nimettir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurşunlu Tekkeköy Kızılay Samsun Sağlık Güncel Haberler

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