Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çorum- Samsun kara yolu Konak Tesisleri mevkisinde, plakaları öğrenilemeyen Y.E.K. (50) yönetimindeki tır ile B.Ş. idaresindeki tır çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Y.E.K. ile aynı araçtaki Z.K. (50) ve A.E.K. (7) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum

Özel'den, CHP'lilerin bu görüntüsüne ilk yorum geldi
Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı

İsrail basınından kendi askerleriyle ilgili korkunç itiraf
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
23 Nisan kutlamasında bıçaklı kavga dehşeti: Veliler birbirine girdi

Bayram neşesi yerini dehşete bıraktı: Okul bahçesinde korku dolu anlar
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor