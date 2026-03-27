Samsun'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı, Şüpheli Gözaltında
Samsun'un Bafra ilçesinde Hacınabi Mahallesi'nde husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. G.C. (20), Y.S.'ye (29) yanında bulunan tabancayla ateş açtı ve Y.S. yaralandı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah sesi üzerine olay yerine giderek G.C.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Yaralanan Y.S. hastaneye kaldırıldı. G.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda aralarında husumet bulunan Y.S. (29) ve G.C. (20) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bu sırada G.C, yanında bulunan tabancayla Y.S'ye ateş etti.
Yakın olan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah sesi duymaları üzerine bölgeye giderek G.C'yi suç aletiyle gözaltına aldı.
Yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Y.S, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Gözaltındaki G.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.