Samsun'da Husumetli Gruplar Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde husumetliler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yusuf Emre K., Enes Efe T. ve Mesut B., husumetli olduğu Tekin G. ve Gürkan K. ile buluştu. Tarafların arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut B., Tekin G. ve Gürkan K.'yı bıçakla bacaklarından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

