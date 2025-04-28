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Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan faciasında aracını yıkayan baba ve 2 kızı hayatını kaybederken bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Oto yıkama kısmına heyelan düşen akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı.

Samsun'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği, annenin ise yaralı olarak kurtarıldığı heyelan faciasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. Olayın yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı.

Olay, saat 23.20'de Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde Lovelet AVM yanındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Burada bulunan bir otomobil göçük altında kaldı.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN ARACA ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İş makinelerinin desteğiyle yapılan çalışmalarda önce göçük altında kalan araca ulaşıldı. Araçta yapılan incelemede, baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler araçtan çıkarılarak Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan faciasının kaydedildiği görüntülerde, büyük bir toprak yığınının ve kaya parçalarının ailenin otomobilinin üstüne yığıldığı anlar kameraya yansıdı.

AKARYAKIT İSTASYONUNUN MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Öte yandan aracını yıkadığı sırada toprak yığınlarının altında kalan baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği akaryakıt istasyonunun müdürü de yaşanan olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıDenizci:

Adamı niye gözaltına alıyorsunuz kim ruhsat verdiyse onu alın

Yorum Beğen283
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Haber YorumlarıAdıyamanlı forreey:

Allah rahmet eylesin. Umarım gerçek sorumlular cezalarını alır

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Haber YorumlarıSelçuk:

müdür içeri atılacak üç gün sonra buda unutulacak. sonuç ölen olduğu ile kalacak hepsi bu

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Müdür ne yapsin

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarımehmet istek:

biz bu 3 dünya ülkesi olmaktan nasıl kurtulacağız bu baştaki zihniyetle olmayacağı kesin dünyaya bakın avrupaya bakın böyle yamaç yerler teklikeli olacak yerlere tel fileler seriyorlar ve patlatarak bu kayaalrı düşürüyorlar bizde de böyle yollar çok var hiç birinde önlem yok yollara kayalar düşmesin insanlar zarar görmesin diye uğraşır bizde öldürmek için

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Müdürü ne sucu olabilirki? koruma amacli almislardir.

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Haber YorumlarıErsin Aktaş:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Allahım aklım almıyor artık oraya benzin istasyonu yapılırmı o izni kim verdi baştan aşa kim sucluysa müebbet verilsin günah değilmi o yavrulara babaya İSTASYON SAHİBİ VE İZNİ KİM VERDİYSE SORUMLULAR EN AĞIR ŞEKİLDE YARGILANSIN ÇOK YAZIK VALLAHİ ÇOK YAZIK

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Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

Allah rahmet eylesin çok büyük bir felaket ülkemizde yaşamak bir lütuf Hadi bakalım buraya imar veren ruhsat veren makam ve bürokrasi sadece izleycek mi özel işletmeye güç yeter müdürü korumak için değil Esas suçluyu bulmak gerekir Adalet eşitlik ilkesine ve her kesime uygulanmalı ki gerçek Adalet tesis edilsin

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Haber Yorumları85frfkw886:

sakın sahibine dokunmayın!!!!

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