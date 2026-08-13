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Canik'te Çocuklara Camii Hediyesi: 2 bin 500 Çocuğa Sürpriz

Canik'te Çocuklara Camii Hediyesi: 2 bin 500 Çocuğa Sürpriz
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Samsun'un Canik ilçesinde "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesine katılan 2 bin 500 çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

Samsun'un Canik ilçesinde "Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesine katılan 2 bin 500 çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

Canik Belediyesi ile Canik İlçe Müftülüğü iş birliğinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen proje kapsamında Canik Atatürk Spor Salonu'nda hediye töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Celal Karatüre'nin ilahi seslendirdiği programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Proje kapsamında çocuk ve gençlere VR gözlük, dron ve bisiklet hediye edildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, programda yaptığı konuşmada, çocuk ve gençlerin camilerle buluşmasına katkı sağlamayı önemsediklerini söyledi.

5 yıl içinde 11 bini aşkın çocuğu camilerle buluşturduklarını anlatan Sandıkçı, "Çocuklarımız vakit namazlarında ve yaz Kur'an kurslarına bu yıl ciddi bir devam sağladılar. Canik'imizde geleneksel olarak sürdürdüğümüz ve Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tüm Türkiye'ye örnek gösterilen projemizle çocuklarımız ve gençlerimiz milli ve manevi duygularını güçlendirdi. İç dünyalarına huzur geldi. Milli ve manevi yönleri güçlü erdem sahibi nesilleri yetiştirmenin ana gayesi olan projemizle gençlerimiz ayrıca emeğin ve birlikteliğin ne denli önemli olduğunu gönül dünyalarında müşahede ettiler." dedi.

Sandıkçı, proje sayesinde ailelerin çocuklarıyla camilerde ve sosyal etkinliklerde bir araya geldiğini, çocukların camilere ilgisinin yıl boyunca devam ettiğini sözlerine ekledi.

İlçe Müftüsü Bayram Karar ise yaz Kur'an kurslarının çocukların hem manevi gelişimi hem de sosyalleşmesi açısından çok değerli olduğunu ifade etti.

Programa Canik İlçe Kaymakamı Şeref Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, kurum müdürleri, öğrencileri ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA
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