Samsun'da Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yemek Yarışması Düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yemek yarışması düzenlendi.

Bu yıl ilki düzenlenen yarışmaya 28 kişi katıldı.

Yarışmada Salıpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yağmur Alver birinci, Salıpazarı Anadolu Lisesi öğrencisi Semanur Çelebi ikinci, Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Melike Keleş ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler, tüm katılımcılara ise madalya verildi.

Yarışmanın ardından Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen resim sergisi gezildi.

Programa Salıpazarı Kaymakamı Salih Başara, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş katıldı.