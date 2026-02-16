Haberler

Samsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde, kontrolünü kaybeden hafif ticari araç sulama kanalına devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

S.T. (62) yönetimindeki 55 ABG 163 plakalı hafif ticari araç, Karpuzlu Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
