Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 çocuk yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki 3 çocuk yaralandı.
M.V. idaresindeki 55 ADM 287 plakalı hafif ticari araç, Yaşar Doğu Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Caddesi ile Yedisu Sokak kavşağında M.Y. yönetimindeki 55 AHF 597 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobildeki yaralanan 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak