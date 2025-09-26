Haberler

Samsun'da Gönül İlişkisi İddiasıyla Adam Kaçırma Olayı
Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde L.B., annesiyle gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği M.G.'yi, arkadaşlarıyla birlikte otomobille ormana kaçırarak darbetti. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı, L.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde L.B., (29), annesiyle gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği M.G'yi (43), 2 arkadaşı ile birlikte otomobille ormana kaçırarak darbetti. Kardeş 2 şüpheli gözaltına alınırken, L.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Atakum ilçesinde L.B., annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği M.G.'nin kaldığı otelin önüne gitti. Arkadaşları M.C.A. (26) ve M.C.A. (24) kardeşler de kendisine eşlik etti. M.G. otele gireceği sırada şüpheliler tarafından darbedildikten sonra ayaklarından sürüklenerek kiralık araca bindirildi. M.G., Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürülüp darbedildi. M.G., devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yol ortasında bırakılmış bir araçta bulundu. Bölgede araştırma yapan jandarma, M.C.A. ve M.C.A.'yı ormanda yakalayıp gözaltına aldı. L.B.'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
