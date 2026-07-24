Haberler

Samsun Bafra'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 200 kişi rahatsızlandı

Samsun Bafra'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 200 kişi rahatsızlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde aynı yemek firmasının hizmet verdiği iki hastanede, öğle yemeğinden sonra yaklaşık 200 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri olan personel ve stajyer öğrenciler, hastanelerde tedavi edilerek taburcu edildi. Rahatsızlığa trileçe tatlısının neden olabileceği değerlendirilirken, yemek numuneleri laboratuvara gönderildi ve inceleme sürüyor.

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki aynı yemek firmasının hizmet verdiği iki hastanede gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlananların sayısı, yaklaşık 200'e çıktı.

Bafra Devlet Hastanesi ile Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde öğle yemeğinden yiyen personel ile stajyer öğrencilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan yaklaşık 200 kişi, hastanelerdeki müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

Personeldeki rahatsızlığa öğle yemeğinde servis edilen trileçe tatlısının neden olduğu üzerinde durulurken, yemeklerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Her iki hastaneye de yemek hizmetinin aynı firma tarafından sağlandığı bildirildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı

Özel'den dikkat çeken hamle! Yeni Parti logosu ilk kez görücüye çıktı
Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

Araç sahipleri dikkat! 1 Eylül'de her şey sil baştan değişecek
e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor

e-Devlet'e giren milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor
Simge Sağın'ın tatilden paylaştığı fotoğrafı görenler çıplak sandı

Tatilden fotoğraf paylaştı, gören herkes çıplak sandı

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti

Başkan dahil herkes istifa etti! Bu belediyede CHP'li kimse kalmadı
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor