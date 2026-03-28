Salıpazarı Gençlik Merkezinde gençler müzikle buluşturuluyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde düzenlenen müzik atölyelerinde gençler, enstrüman çalma ve müzik eğitimi alarak sosyal gelişimlerini destekliyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesindeki müzik atölyesinde gençlere eğitim veriliyor.

Salıpazarı Gençlik Merkezinde düzenlenen atölye çalışmalarında gençler, enstrüman çalma becerilerinin yanı sıra müziğin temel kurallarını, ritim duygusunu ve birlikte üretmenin önemini öğreniyor.

Eğitimler kapsamında koro çalışmaları ve bireysel enstrüman dersleri de sürdürülüyor.

Yetkililer, müzik atölyesinin gençlerin sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Gençlerimiz burada sadece bir enstrüman çalmayı değil, aynı zamanda disiplinli çalışmayı, ekip ruhunu ve sanatsal bakış açısını da kazanıyor. Her derste yeni bir teknik öğrenen öğrencilerimiz, her provada kendilerini bir adım daha ileri taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu
