Samsun'da gazi polis memuru, baba oğul tarafından darbedildi

Samsun'da gazi polis memuru, baba oğul tarafından darbedildi
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Samsun'da gazi polis memuru, baba ve oğlu tarafından darbedildi.

Samsun'da gazi polis memuru, baba ve oğlu tarafından darbedildi.

M.G. (47) ile oğlu V.S.G. (19), işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına giderek, nizamiyede bulunan kadın polis memuru E.B'ye kimliklerini verdi.

V.S.G, işlemleri sırasında E.B'ye yüksek sesle, "İşinizi hızlı yapın bekletmeyin. Sizi mi bekleyeceğiz?" şeklinde sözler söylemesi üzerine nizamiyede bulunan gazi polis memuru A.K. tarafından uyarıldı.

İkaz edilmelerine rağmen hakaretlerine devam eden baba ve oğluna görevlilerce müdahale edildiği sırada V.S.G, yumruk attığı A.K'nin tişörtünü yırttı.

Diğer polis memurlarınca "Görevi yaptırmamak için direnme" ile "Görevli memura mukavemet" suçlarından gözaltına alınan M.G. ile oğlu V.S.G, Denizevleri Polis Merkezi'ne götürüldü.

Baba ve oğlu, cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim ile Samsun İl Başkanı Kenan Kaptan tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Samsun'da gazi polis memuruna yönelik saldırıyı üzüntüyle öğrendikleri kaydedildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin ifadeleri alınarak serbest bırakıldığı aktarılan açıklamada, "Bir gaziye saldıracak ve darbedecek kadar alçalmış bu şahısların elini kolunu sallayarak serbest bırakılması kabul edilir durum değildir. Gazisine ve şehidine saygı duymayan bu şahısların ceza almaları konusunda Vakıf olarak elimizden gelen her türlü girişimi yapacağımızdan kimse şüphe duymasın. Böylesi hassas bir süreçte gazimize yapılan menfur saldırıyı kınıyor, saldırganları lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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