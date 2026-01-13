Haberler

Samsun'da masaj salonuna 'fuhuş' operasyonu; 3 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu ve uyuşturucu bulundu. Bir kişi tutuklanırken, iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Atakum'daki bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait cep telefonuna el konulurken, bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.E. ve M.S. ve B.S. adliyeye sevk edildi. B.S. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, Ş.E. ve M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı