Samsun'da fırtına; ağaçlar devrildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar yola devrildi. İtfaiye ve belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırarak yolu trafiğe açtı.
Olay, saat 08.30 sıralarında, Selahiye Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Kent genelinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrildi, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri, ağacı kesip yoldan kaldırdı. Polis ekipleri bulvarda güvenlik önlemi aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel