Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında 13 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Samsun'da hakkında 13 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde GBT kontrolü yaptı.
Ekipler, "hırsızlık", "silahla tehdit" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 13 yıl 8 ay 23 gün kesilmiş cezası bulanan firari hükümlü Ö.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü cezaevine gönderildi.