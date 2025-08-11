Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı: 15 Yıl Hapis Cezası
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.B. yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda hükümlüyü saklandığı adreste tespit ederek operasyon düzenledi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "izinsiz kenevir ekme" suçundan 3 yıl 4 ay, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 2 ay 7 gün olmak üzere toplam 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin, İlkadım ilçesinde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel