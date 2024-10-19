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Samsun'da Firari Hükümlü Uyuşturucu Kullanırken Yakalandı

Samsun'da Firari Hükümlü Uyuşturucu Kullanırken Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan aranan firari hükümlü İsa Yılmaz, düzenlenen bir operasyonda uyuşturucu kullanırken yakalandı. Evde yapılan aramada 30 gram kubar esrar ve 12 gram metamfetamin ele geçirildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan aranan firari hükümlü İsa Yılmaz (39), operasyon düzenlenen evde uyuşturucu kullanırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yılmaz'ın Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Yılmaz'ın kapıyı açması üzerine içerden yoğun uyuşturucu kokusu gelince jandarma, evde arama yaptı. Yapılan aramalarda, içilmek için hazırlanmış 30 gram kubar esrar, 12 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yılmaz ile evde uyuşturucu kullanan F.K. (41) ve S.T. (36) yakalandı. F.K. ile S.T.'ye 'Uyuşturucu kullanmak' suçundan işlem yapılırken, İsa Yılmaz gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera Emre ÖNCELSAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu İsa Yılmaz Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel Atakum Samsun Hukuk

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