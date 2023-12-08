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Samsun'da Filistin'e Destek Kampanyası Devam Ediyor

8 Aralık 2023 08:50 Son Güncelleme: 08:52 Abone Ol

Samsun'un Bafra ilçesinde, Filistin'e destek kampanyası kapsamında açılan hayır çarşısı devam ediyor. Bafra Filistin'e Destek Platformu temsilcisi Bafra İHH Başkanı Ahmet Şenel, Filistin halkına yönelik yapılan zulme karşı Filistinlilere destek olmanın önemine dikkat çektiklerini belirterek, 'Zulme sessiz kalmayalım, Filistinli kardeşlerimizin yanında olalım. Çarşı, pazar gününe kadar açık olacak. Filistin'e yapılan zulme karşı dayanışma göstermek isteyen herkesin katılımını önemle bekliyoruz.' dedi. Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde açılan çarşı, 10 Aralık'ta sona erecek.